Na noite do último sábado foram retirados do local os corpos de um criança e de uma mulher do local onde ocorreu o desabamento de dois prédios, de acordo com informações avançadas pelo G1.

As buscas nos escombros de dois prédios que caíram na comunidade da Muzema, na zona oeste do Rio de Janeiro, continuam a decorrer e os bombeiros ainda procuram sobreviventes, numa altura em que a previsão é de que a chuva volte a intensificar-se.

Há ainda 15 pessoas desaparecidas.

O presidente da câmara do Rio de Janeiro, Marcello Crivella, declarou, no local do acidente, que os prédios que desabaram se encontravam num loteamento irregular.

O local em que os dois prédios desabaram está inserido num complexo de comunidades carenciadas pobres na zona oeste do Rio.