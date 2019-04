Nuno Baptista (Porsche 997 GT3 Cup) e Francisco Mora (Cupra TCR) foram este sábado os primeiros vencedores do Open de Portugal de Velocidade 2019, na Categoria Open e TCR, respetivamente. A jovem Gabriela Correia esteve em destaque desde o início até ao final da prova, bem como outro estreante oriundo de Braga, Pedro Marques, que só não teve uma vitória porque o seu Seat Leon Supercopa Mk3, carro idêntico ao da sua conterrânea, evidenciou alguns problemas, obrigando-o a uma condução mais cautelosa nos momentos decisivos.

Aguardada com expectativa, a estreia do Open não frustrou as perspetivas de renovação da velocidade nacional, consagrando emoção na primeira das três corridas que compõem a jornada do Estoril e a única disputada este sábado.

O evento decorre no Circuito do Estoril/Autódromo Fernanda Pires da Silva, promovido pela Associação Nacional de Piloto de Automóveis Clássicos (ANPAC), naquela que é a primeira jornada da competição aberta e eclética, incluindo os Campeonatos de Portugal de Velocidade de Clássicos, Clássicos 1300 e Legends.

Numa corrida onde Miguel Lobo (Porsche Cayman GT4) arrancou da Pole Position mas se atrasou devido a problemas de caixa de velocidades logo no início, os dois vencedores das distintas categorias, acabaram até por ter um duelo aceso, com Baptista a suplantar o aguerrido Francisco Mora, de forma definitiva, à sétima volta, depois de um deslize inicial que o chegou a atirar para a segunda posição da corrida.

Para o piloto do Porsche, que venceu também entre os G2, “à primeira vista a vitória na corrida pode ter parecido fácil, mas não foi, porque choveu, inesperadamente, a meio da corrida e eu falhei uma travagem e com isso fui à relva, perdendo momentaneamente a liderança, o que me obrigou a reconcentrar ao máximo e a partir logo em perseguição do Francisco Mora, passá-lo e ir-me embora”.

Já para Francisco Mora, apesar do segundo lugar na primeira corrida, no final o sabor foi de vitória, uma vez que “sendo verdade que cheguei a estar à frente do Porsche, mas no campeonato não há classificação à geral e ele estava mais rápido, pelo que nem forcei quando me tentou ultrapassar, uma vez que na minha categoria o triunfo também estava assegurado”, referiu no final da primeira corrida.

Gabriela Correia vence Classe 1

Longe do piloto do Cupra TCR, terminou na Categoria TCR, o praticamente estreante em Velocidade, Joaquim Santos, que levou o Seat Leon Supercopa Mk3 à segunda posição da categoria, num posto que chegou a ser ocupado por Gabriela Correia, de 16 anos, única corredora nesta alta competição, em Seat Leon Supercopa Mk3, que subiu ao lugar mais elevado do pódio na Classe T1 (12ª na corrida).

Em destaque esteve ainda Paulo Martins (6º na corrida), ao levar o seu Volkswagen Golf GTI (R35) à vitória na Classe T2, enquanto Miguel Lobo venceu a Classe G3, terminando como segundo do Open (8º na corrida).

Em outras classes, também houve vencedores a festejar, como o caso de André Tavares (Honda Civic Type-R EP3), que triunfou na Classe T4 (9º na corrida), José Fafiães (Mazda MX-5), que venceu na Classe “T5” (11º na corrida).

Este domingo decorrerá a Corrida 2 (Sprint) e Corrida 3 (Endurance), que permitirão apurar se haverá novos protagonistas do Open e TCR ou se serão os mesmos.

Peça fundamental no xadrez da Velocidade Nacional, os Campeonatos de Portugal de Clássicos e de Clássicos 1300 deram igualmente um contributo decisivo para o sucesso deste primeiro dia do Estoril Super Racing Series.

Os treinos cronometrados ditaram a primeira hierarquia em pista, com os pilotos dos “Históricos 75” a imporem um ritmo e João Macedo Silva a dominar os acontecimentos, ao volante do Porsche 911 RSR, à frente da legião de Ford Escort’s.

Entre estes, e ainda entre os H75, Rui Costa, Rui Azevedo, Joaquim Jorge e Jorge Areia acabaram por entreter-se numa animada luta pelo cronómetro, que terminou pela ordem referida.

Mais lentos, mas não menos espetaculares, os Grupo 5 viram o Ford Escort Mk II de Luís Carlos liderar a tabela classificativa, enquanto Fernando Xavier evidenciou-se com o melhor registo de tempo entre os Históricos 81.

Já entre os Clássicos 1300, a animação também esteve presente durante os 20 minutos da sessão cronometrada, que haveria de coroar Bruno Pires e o seu Datsun 1200, o mais eficiente nos “preparativos” para as duas corridas deste domingo.

Luís Barros domina Legends 90

Concentrando alguns dos mais lendários modelos do desporto automóvel, o Campeonato de Portugal de Velocidade Legends também começou a aquecer no Circuito de Estoril, dando mais uma tónica de animação ao Estoril Super Racing Series.

Após os treinos livres, foram os cronometrados confirmaram a esperada hegemonia de Luís Barros e do seu Ford Sierra RS500, que dominou a seu bel prazer a Qualificação e a Categoria dos Legends 90.

Às restantes categorias também não faltaram momentos quentes em pista e na luta contra o cronómetro, sendo que na Categoria Especial, numa contenda onde só participaram carros da marca bávara, BMW, destacou-se Manuel Pedro Fernandes (BMW 320d), deixando claro que João Serôdio e Tito Gomes (ambos em BMW 320 is E30) não terão vida fácil nas duas corridas deste domingo se quiserem aspirar ao triunfo.

Já nos Legends 99 foi Joaquim Soares (no BMW M3 que divide com António Barros) a chegar à Pole da categoria face à oposição possível de Nuno Figueiredo no diferenciador Volvo 850 T5 Estate “mascarado” de BTCC.

Aproveitando, talvez, a inspiração da carrinha sueca, também Miguel Monteiro levou o seu Volvo 850 ao topo da classificação dos treinos cronometrados na Categoria “Livre”, batendo Sérgio Pinto e o seu Honda Civic (EF9).

Por último, destaque para a FEUP 2, onde o mais rápido entre os antigos Fiat Punto do extinto troféu monomarca foi Tiago Montes, que bateu, ao cronómetro, Paulo Ferraz, um piloto muito experiente.