A Guardia Civil espanhol está à procura de um jovem português que desapareceu na passada sexta-feira, na zona de Baiona, Pontevedra.

De acordo com o jornal espanhol 20 Minutos, trata-se de Ângelo Daniel Fernandes Lopes, de 18 anos. O jovem, portador da doença de autismo, vive naquela região espanhola com a mãe e terá saído de casa, ao fim do dia, sem avisar ninguém. Nunca mais voltou.

Ângelo tem 1,73 metros, usa óculos e vestia calças pretas, camisola branca e terá levado consigo uma mochila vermelha com o símbolo da Ferrari quando saiu de casa, segundo o site Notícias ao Minuto.

As autoridades espanholas referem que esta já não é a primeira vez que o rapaz desaparece sem dar notícias.

A Guardia Civil apela a quem tenha alguma notícia sobre o paradeiro deste jovem para telefonar para o 112.