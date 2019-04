As sondagens indicam que o partido não deverá conseguir uma percentagem muito superior à alcançada nas últimas eleições legislativas (13%) em junho de 2016, mas os mais de 40% de eleitores indecisos dão ainda alguma esperança ao Cidadãos, de acordo com informações avançadas pela agência Lusa.

Os partidos da direita gostariam de repetir o que aconteceu em dezembro na Andaluzia, onde a vitória do PSOE não foi suficiente para conseguir impedir a formação de um governo regional de direita, liderado pelo PP, com apoio parlamentar do Vox.

O Cidadãos, de direita-liberal, é muito criticado pelos parceiros internacionais, nomeadamente pelo Em Marcha, de Emmanuel Macron, por não vincar um afastamento de um eventual pacto que inclua os partidos mais à direita.

De recordar que uma possível aproximação à direita radical não será de estranhar, uma vez que, assim como o PP e o Vox, o Cidadãos defende a unidade da Espanha e critica o Governo minoritário do PSOE, liderado por Pedro Sanchéz, que acusa de tentar “dialogar” e “estender pontes” com o executivo regional independentista catalão.