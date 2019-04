Mesmo com um jogador a menos, praticamente o jogo todo, o Sporting arrancou uma vitória por três bolas a uma contra o Desportivo das Aves, na 29ª jornada da Liga. Os leões consolidaram o terceiro lugar, mantendo-se a oito pontos do Porto.

Os golos do Sporting foram apontados por Luiz Phellype (24 minutos), Mathieu (44 minutos) e Bruno Fernandes (84 minutos). Já o Desportivo das Aves marcou aos 33 minutos, com um penálti marcado pelo pé de Cláudio Falcão, após uma saida do guarda-redes da quipa verde e branca sobre Luquinhas.

O jogo não foi fácil para o Sporting, com a expulsão do guarda-redes Renan Ribeiro logo aos quatro minutos, sendo substituido pelo francês Romain Salin, mas a frescura da equipa ultrapassou o facto de estar a jogar com menos um elemento.