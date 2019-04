Há mais de 10 anos que foi descoberto um planeta anão do nosso sistema solar, mas ainda não se conseguiu arranjar um nome para ele, para além do código de indentificação 2007 OR10. Mas agora, os três astrónomos que descobriram este corpo celeste deixaram a decisão a cargo do público, que poderá votar aqui: https://2007or10.name/index.html#vote

A votação dura até 10 de maio, com o compromisso de ser esse o nome que será apresentado pelos cientistas à União Astronómica Internacional, que já afirmaram que todas as hipóteses colocadas cumprem com os seus padrões. A escolha é entre três nomes de divindades: Gonggong, Holle Vili.

Gonggong é o deus chinês do caos, representado com cabelo vermelho e uma cauda de serpente. Holle é uma divindade europeia, a deusa das mulheres e da fertilidade, enquanto Vili é um deus nórdico, irmão de Odin e o terror dos gigantes.