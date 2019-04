Os tailandeses começam hoje o festival anuak de Songkran, também conhecido com o ano novo budista, que é celebrado entre 13 e 15 de abril. Tradicionalmente esta data é marcada por encontros entre familiares e deitando água sobre estátuas de Buda, mas com os anos transformou-se na maior luta de bisnagas do mundo.

As ruas da capital tailandesa, Bangkok, estão por esta altura repletas de uma multidão sorridente, molhando-se uns aos outros com bisnagas. O objetivo religioso de deitar águas sobre estátuas e pessoas é lavar o azar do ano anterior, sendo feitas também oferendas de roupa e comida aos templos budistas. Mas claramente muitos tailandeses aproveitam o momento para se divertirem, mascarando-se para a ocasião. O feriado é celebrado também no Laos, Cambodja e no Myanmar, mas não com à escala em que é a festa da Tailândia.