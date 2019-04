A luta pelo título em Inglaterra está ao rubro numa altura em que faltam cinco jornadas para o final da competição. Liverpool e Manchester City são há várias semanas os únicos candidatos ao troféu, que vai ter mais uma ronda verdadeiramente decisiva para os reds de Jürgen Klopp.

Atualmente a liderar a Liga inglesa, com dois pontos de vantagem em relação ao conjunto de Bernardo Silva, que tem um jogo em atraso em relação aos reds, o Liverpool vai receber, este domingo, o Chelsea, que fecha o pódio da prova.

Com 16 pontos de diferença para o conjunto de Anfield - e com 15 pontos para disputar nesta edição da Premier League -, os blues já não têm matematicamente hipóteses de conquistar o título.

Como tal, a 34.ª jornada da competição poderá começar a esclarecer se a época 2018/19 vai caminhar para uma revalidação do campeonato por parte dos comandados de Guardiola, ou, por outro lado, se o duelo entre o emblema de Manchester e de Liverpool irá mesmo prolongar-se até ao último suspiro da competição.

Refira-se que os reds não são campeões de Inglaterra há praticamente três décadas, depois de terem vencido pela última vez em 1889/90, sob o comando técnico de Kenny Dalglish.

Depois de ter dado um passo importante nos quartos-de-final da Liga dos Campeões, após triunfo por 2-0 ante o FC Porto, os reds tentam manter a esperança viva em colocar um ponto final na seca de títulos. Além de não vencer a Premier League há 30 anos, o último título conquistado pelo Liverpool remonta a 2011/12, altura em que venceu a Taça da Liga inglesa, com o treinador escocês... Dalglish, que voltou a orientar o emblema inglês duas décadas depois da primeira passagem por Anfield Road.

Refira-se, novamente, que os reds estão provisoriamente na liderança, e que os citizens só dependem de si para alcançar o bicampeonato. O City também entra em campo no domingo, com a deslocação ao terreno do Crystal Palace. Os atuais campeões de Inglaterra já conquistaram esta época a Taça da Liga e estão na final da Taça de Inglaterra, em que vão defrontar o Watford a 18 de maio.