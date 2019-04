Ao final da tarde desta sexta-feira, um acidente que envolveu quatro viaturas no eixo Norte-Sul, entre as saídas de Telheiras e do Lumiar, provocou três feridos, sendo que dois deles se encontram encarcerados.

O acidente está a causar longas filas de trânsito, que já estão a chegar à zona de Campolide. Para o local foram chamados o INEM e os Bombeiros Sapadores de Lisboa.

O alerta foi dado pelas 17h58.