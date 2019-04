Já é conhecido o nome e o trailer do novo e último filme da saga Star Wars. A revelação foi feita esta sexta-feira durante a convenção Star Wars Celebration, em Chicago, Estados Unidos.

Star Wars. The Rise of Skywalker chega aos grandes ecrãs a 20 de dezembro e colocará um fim às aventuras de Luke Skywalker e a princesa Leia que viajam pela galáxia para tentar combater o 'lado negro da Força'.

Se para si a estreia ainda se encontra numa galáxia muito, muito distante não despere, até lá pode sempre ver o trailer as vezes que quiser para relembrar a história.

Every generation has a legend. Watch the brand-new teaser for Star Wars: #EpisodeIX. pic.twitter.com/fWMS13ekdZ