Cristiano Ronaldo não estará presente no encontro entre a Juventus e a SPAL, que poderá marcar a celebração do oitavo campeonato consecutivo para a vecchia signora. O internacional português ficou fora dos convocados de Massimiliano Allegri, numa medida preventiva, como referiu o técnico na conferência de imprensa de antevisão ao jogo deste sábado.

"Não faz qualquer sentido arriscar a sua utilização", justificou Allegri, assumindo que a prioridade é mesmo ter o CR7 fresco e totalmente apto para a Liga dos Campeões - a Juventus recebe o Ajax na terça-feira, na segunda mão dos quartos-de-final, depois do 1-1 conseguido em Amesterdão.

Os bianconeri, refira-se, só precisam de empatar no terreno da SPAL para garantir o 35.º scudetto da sua história. Têm, neste momento, 20 pontos de vantagem sobre o Nápoles, tendo vantagem no confronto direto sobre os napolitanos quando faltam sete jornadas para o fim da prova. E mesmo que percam nesta jornada, podem ainda fazer a festa, caso a equipa do sul de Itália não vença na visita ao reduto do Chievo, no domingo.

Igual cenário pode acontecer em França, onde o PSG só precisa de empatar na deslocação ao terreno do Lille para celebrar o segundo título consecutivo - o sexto nas últimas sete temporadas. Os parisienses têm 20 pontos de vantagem sobre o conjunto onde alinham os portugueses José Fonte, Xeka, Rafael Leão e Rui Fonte e ainda contam um jogo a menos.