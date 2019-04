O ex-militante do PSD André Ventura será o cabeça de lista às europeias da Coligação Basta, que teve, esta sexta-feira, luz verde do Tribunal Constitucional para concorrer às eleições de 26 de maio.

A coligação é constituída pelo Partido Popular Monárquico (PPM) e pelo Partido Cidadania e Democracia Cristã (PPV/CDC).

"Nada haver que obste a que a coligação constituída pelo Partido Popular Monárquico (PPM) e o Partido Cidadania e Democracia Cristã (PPV/CDC) adote a denominação "BASTA!" (...) com o objetivo de concorrer às eleições para o Parlamento Europeu, a realizar no dia 26 de maio de 2019", lê-se no acórdão do Tribunal Constitucional, a que o SOL teve acesso.

O partido de André Ventura – o Chega– deverá ter o seu primeiro congresso em Maio, apurou o SOL.