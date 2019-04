O marido da secretária de Estado da Cultura, João Ruivo, saiu do cargo que ocupava na secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional.

A exoneração de João Ruivo é confirmada pelo despacho publicado esta sexta-feira em Diário da República, no mesmo dia em que foi publicada a sua nomeação como técnico especialista na tutela do Desenvolvimento Regional.

Desta forma,o marido da secretária de Estado da Cultura, Ângela Ferreira, esteve em funções apenas durante um mês. É que apesar de a nomeação ter sido assinada a 28 de março, João Ruivo estava em funções no Governo desde 27 de fevereiro, com um salário equivalente a de adjunto, refere o documento publicado em Diário da República. Nesta altura, já tinha estalado a polémica dos casos de nomeações do Governo que envolvem relações familiares.

A exoneração, segundo o despacho, entrou em vigor a 11 de abril

Sublinhe-se que João Ruivo foi nomeado para o cargo menos de seis meses depois de a mulher, Ângela Ferreira ter tomado posse como secretária de Estado da Cultura.



De acordo com o despacho de nomeação publicado em Diário da República, Ruivo não é licenciado e veio para o Governo vindo da Câmara Municipal de Cascais, onde era vereador sem pelouros.