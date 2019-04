Entre as 12h e as 13h10 não houve aterragens nem descolagens na pista principal do Aeroporto Humberto Delgado Aeroporto de Lisboa.

Na origem do encerramento do aeroporto, que durou mais de uma hora, esteve a presença de detritos na pista, na sequência de um rebentamento de um pneu de um avião, confirmou fonte da NAV- Navegação Aérea de Portugal à agência Lusa.

Contactada pela agência Lusa, a ANA - Aeroportos de Portugal confirmou que "foram detetados restos de pneu na pista" e que, "por motivos de segurança, se procedeu ao seu encerramento".

Vários voos foram desviados para os aeroportos de Faro e do Porto.