O que procuramos? Estímulos

À medida que o tempo vai avançando, vamos ficando cada vez mais complexos e difíceis de agradar. Isso pode ser constatado no dia-a-dia, seja nas coisas mais simples ou nas que exigem maior ponderação. É por essa razão que as pessoas têm mais dificuldade em lidar umas com as outras e têm menos predisposição para “aturar” os maus momentos ou até os mais rotineiros. Vejam-se os bebés e as crianças de hoje em dia. Cada vez reagem a experiências mais diversificadas. Se elas se fartam com facilidade de brinquedos e jogos e vão procurando alternativas, não será inverosímil supor que os adultos se emaranham numa teia de soluções, oportunidades e desafios.

O facto de lidarmos com um mundo cada vez mais globalizado e com informação em catadupa que absorvemos a cada minuto – nas televisões, nos jornais, mas sobretudo na internet e nas redes sociais – torna-nos insaciáveis. É, no fundo, a criação de necessidades constantes que antes não tínhamos. Como não as conhecíamos, não poderíamos tê-las, como é lógico. Assim que tomámos conhecimento das mesmas, passaram a fazer parte do nosso meio. Levamos, por isso, vidas com muito mais mudanças e uma velocidade completamente diferente de há uns anos.

Isso é facilmente constatável, por exemplo, nos eventos. Num artigo que escrevi anteriormente, ressalvava precisamente isso: como o negócio da noite está, por esta altura, obsoleto, mais virado para as classes mais jovens, que não procuram tanto a qualidade mas querem acima de tudo viver novas experiências e, de preferência, massificadas. Nos restantes públicos podemos observar que a rotina da saída à noite para uma discoteca se tornou monocórdica, sem grande tipo de prazer e, por isso, pouco estimulante. Não traz propriamente novidades e, como não as traz, é mais do mesmo. E tudo o que se quer hoje em dia são novidades que se esgotam em pouco tempo ou qualidade. Vivemos, assim, numa renovação permanente em que quem não se adapta é engolido. Sobrevivem transversais aos tempos os que, de facto, têm qualidade acima da média e um público fiel.

O caso do festival Burning Man, no estado do Nevada, nos Estados Unidos da América, é paradigmático disso mesmo. Apostou na criatividade e na diferença construindo um mundo de contracultura em que cada um se despe de preconceitos e vive à sua maneira e ao seu ritmo. Uma panóplia de estímulos do mais diferente que se possa imaginar, a fazer lembrar o filme Mad Max, no meio do deserto, e que esgotou esta semana os seus cerca de 70 mil ingressos em pouco mais de 30 minutos. O custo? Por volta dos 400€/pessoa. Aqui, o valor não importa. É a procura incessante desses estímulos diferentes, de viver o nunca antes vivido, de estar onde só alguns conseguem e da nova experiência que nos seduz e fascina. É disso, afinal de contas. que todos andam à procura. Dos mais novos aos mais velhos. São esses que farão a diferença nos tempos mais próximos. Não tenhamos dúvidas.