Um homem tolera mais a violação de uma filha?

Admitir que crimes de violação criam uma repulsa nas mulheres que não as deixa serem tão independentes como os homens significa concluir que a repulsa que este crime gera nos homens é menor. Não, não é.

É difícil produzir uma afirmação que ofenda quase um país inteiro e ainda por cima tentar colocar-lhe uma aparente capa de normalidade. O advogado Pedro Proença quis afastar uma juíza do Tribunal da Relação de Lisboa de julgar um recurso de um cliente – condenado em primeira instância a oito anos de prisão por violar a filha. O motivo invocado era o facto de a desembargadora Adelina Barradas de Oliveira ser mulher e mãe. A notícia insólita foi avançada pelo jornalista Luís Garriapa na SIC e as palavras do advogado no incidente processual deixam pouca margem para dúvidas – Pedro Proença afirma que nestes casos (os de violação) é impossível uma mulher ser tão imparcial como um homem: “A Veneranda Juíza Desembargadora nos presentes autos deve ser substituída por um Juiz Desembargador homem”.

Ou seja, para o advogado, a independência dos juízes perante algumas situações depende do género – o que é mais ou menos a história de que há trabalhos para homens e outros para mulheres, só que desta vez aplicada à justiça.

Numa primeira análise, e é nisso que a discussão se tem fixado, esta visão do advogado é terrível para as mulheres, que, confrontadas com crimes ligados a violação, não conseguem ser juízas e passam automaticamente a ser pessoas do povo a pedir a cabeça dos criminosos.

Senão vejamos os seus argumentos: “Antes de ser magistrada judicial, a Veneranda Juíza Desembargadora é mulher e certamente mãe, o que leva a que o horror e a aversão inata ao ato de incesto confessado pelo arguido e o facto de acusar a sua filha de o ter seduzido provoquem no seu espírito, incontestavelmente, uma especial e mais gravosa oscilação na neutralidade exigida perante o mesmo”.

E continua ainda o advogado do estrangeiro de 55 anos que já admitiu ter tido relações sexuais com a filha: “Os autos incluem-se na percentagem muitíssimo marginal e excecional dos processos em que é humanamente impossível a uma juíza mulher e mãe ser tão imparcial quanto um juiz homem”.

Está mais do que entendida a posição de Pedro Proença, que certamente pretendia um juiz homem – ou então de qualquer género que lhe desse garantias de ser mais brando com o seu cliente.

Mas a análise a este caso não se pode ficar apenas pela ofensa às mulheres nem pelo desrespeito às juízas. Alarga-se a todos os homens e a todos os juízes que não pensem como Pedro Proença – e que espero que sejam quase todos.

Admitir que estes crimes criam uma repulsa nas mulheres que não as deixa serem tão independentes como os homens significa concluir que a repulsa que uma violação gera num homem e num pai é menor. Não, não é. E é exatamente por isso que a resposta da desembargadora não é suficiente, ainda que já diga muito: “O facto de a titular do processo, com 34 anos de carreira, ser mulher e mãe não pode levar a pôr em causa a sua independência enquanto julgador”.

Adelina Barradas de Oliveira acrescentou ainda que “a negação de tudo isto seria a possibilidade de escolher o juiz da causa conforme a cor da pele, dos olhos, o clube de futebol, quem sabe a religião e, já agora… o género”.

E está tudo certíssimo. Só faltou dar mais um passo, dizer que caso fosse possível escolher o género dos magistrados nada mudaria, mesmo que se admitisse serem influenciados pelo que sentem enquanto seres humanos. Só por um único motivo: é que a repulsa de uma mulher por estes crimes não é maior do que a de um homem. Pelo menos se estivermos a falar de homens a sério.

Jornalista