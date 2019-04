O céu de San Pedro de Atacama

O observatório ALMA colaborou na primeira observação direta de um buraco negro. Em 2013, quando subimos aos 5 mil metros para a inauguração, fiquei rendida.

Foi das melhores viagens. Mochila às costas, aterrei no aeroporto de Calama como uma verdadeira forasteira. O povo chileno é amistoso; ainda dentro do avião, um mineiro ofereceu-me umas quantas pagelas, a dar sorte para a aventura. Havia festa na cidade, empanadas deliciosas, bancas de livros e telescópios à procura de planetas manobrados por uma academia de amadores. Apesar de o país ser dos mais ativos na astrofísica, um professor local achou que fazia falta passar o bichinho aos mais novos, mostrar que a ciência é uma forma de ver mais longe, abrir horizontes, uma ideia que é preciso incutir desde cedo.

O destino era San Pedro de Atacama. Inaugurava-se por aqueles dias de março de 2013 o observatório ALMA, um dos complexos radiotelescópios que esta semana fez história ao contribuir para a primeira observação direta de um buraco negro, uma imagem arrepiante do desconhecido. O que haverá para lá daquela mancha escura?

Instalei-me num quartinho de um dos muitos alojamentos pitorescos que acolhem turistas em busca de estrelas e, em grande parte, do misticismo de um lugar tão amplo, tão remoto, tão diferente da agitação em que vivemos, ainda que contaminado por essa mesma atração.

Em pleno deserto havia wi-fi em todo o lado. Souvenirs, agitação, grandes tostas com abacate e sal e pisco sour. Mas o mais impressionante era a chegada da noite. Quando o sol se punha e passava a confusão, abria--se aquele céu imenso, com muito mais estrelas do que as que conseguimos ver nas cidades.

As antenas do ALMA, instalado a cerca de 50 quilómetros de San Pedro, estão a 5 mil metros de altitude, no planalto de Chajnantor. Há uma base a 2900 metros e depois são 40 minutos a subir a 20 km/h, para o corpo se habituar. Meteram-nos dentro de um autocarro com um aparelhómetro no dedo para medir a oxigenação à medida que subíamos, munidos de garrafas de oxigénio para evitar piripaques, talvez mais aparato do que outra coisa. O responsável explicou que se fôssemos com calma não haveria problemas – geralmente, os que desmaiam são os que ficam tão entusiasmados que desatam a correr para fotografias quando metem o pé no chão. As fotografias são irresistíveis, mas as imagens não captam bem o ambiente e a grandiosidade da instalação. Lá em cima, rodeados de terra vermelha, escuta-se o universo medindo-se a radiação dos objetos mais frios do universo, dos mais difíceis de captar. Naqueles dias de março, em pleno verão chileno, trabalhava-se com 6 oC de temperatura, mas os astrónomos descreviam condições muitas vezes mais inóspitas, tempestades. Os dados são processados num megacomputador, em quantidades igualmente astronómicas, e é dali que saem as medições que permitem abrir novos capítulos na astrofísica. Portugal, através do Observatório Europeu do Sul, é um países que participa no ALMA, que desde então tem contribuído para inúmeras observações que ajudam a escrever a história do universo: imagens da génese dos planetas, evidências das primeiras estrelas. Há tanto para desvendar para lá deste ponto onde estamos e ali tudo conspira para ouvir melhor. Victor, um dos guias que nos levou em visita pelo salar de Atacama, onde o sal parece gelo, e a provar quinoa num restaurante local (na altura, ainda não era moda cá, mas lá começava a ficar mais cara para quem dela fazia alimento à conta da pressão consumista), contou a certa altura que Chajnantor, o nome do planalto do ALMA, queria dizer em hara hara, dialeto antigo, levantar voo. “Na altura, não sei bem como levantavam voo, provavelmente com alucinogénios”, sorriu. “Mas é apropriado, não é?” Pois tem sido, e que voo alto foi desta vez.

