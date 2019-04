A chuva parece dar tréguas, por agora, com o céu geralmente pouco nublado por todo o país e com aumento das temperaturas.

Segundo o IPMA, há vários pontos com temperaturas acima dos 20 graus, como é o caso de Santarém onde os termómetros podem marcar 23 graus, ou Lisboa com previsões de 21 graus de máxima.

Por outro lado, a mínima em Lisboa será de 10 graus, no Porto as temperaturas deverão variar entre os 8 e os 18 graus.



O distrito mais frio esta sexta-feira é Guarda, com as temperaturas a variarem entre os 3 e os 15 graus.

O IPMA alerta ainda para a possibilidade vento, esperando-se também um arrefecimento noturno.