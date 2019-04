O videoárbitro trouxe verdade ao futebol? Adorava acreditar nisso

No início da época 2018-2019, quando foi anunciado que os jogos passariam a ter supervisão de um videoárbitro, aplaudi a decisão. A partir do momento em que a tecnologia fosse introduzida, os árbitros deixariam de poder alegar não se ter dado conta deste ou daquele lance ilegal que era evidente para qualquer adepto que estivesse em sua casa. Com a transparência daí decorrente, haveria, também, menos margem para os ataques à arbitragem e as polémicas desceriam de tom.