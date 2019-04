1. Como a morte esteve na origem da arte, da magia e da religião

“Nos animais desenvolvidos, a morte foi sempre sentida com perturbação. Sabe-se dos elefantes e dos chimpanzés, por exemplo, que os mortos da sua espécie, parentes ou não, chamam muito a sua atenção. O corpo morto é arrastado, tocado, analisado, embora em termos epidémicos este não seja um padrão de comportamento aconselhável. Chega a haver chamamentos extraordinários ou o oposto, e ocorre um silêncio inabitual, ou assiste-se a comportamentos agressivos”.

“Mas foram os seres humanos, incluindo o homem de Neandertal, os primeiros a prestarem honras fúnebres aos seus mortos. Porém, o facto de levarem os seus mortos para um lugar especial não prova que a morte era vista como uma transição para o outro mundo”.

Na Rússia, uma rapariga de 9-10 anos e um rapaz de 11-13 anos conhecidos por Crianças de Sungir foram sepultados há 24 mil anos, “alinhados cabeça com cabeça, no meio de milhares de contas de marfim, centenas de ossos de raposa e outras joias feitas especialmente para as crianças, além de lanças em dentes de mamute, 200 km a nordeste da atual cidade de Moscovo. Se calcularmos que o fabrico de apenas uma dessas contas terá demorado, pelo menos, uma hora, faz-nos pensar o quanto foi necessário para o fabrico de cinco mil”.

Outra sepultura célebre é a da Dama de Vermelho de Paviland, encontrada numa gruta no País de Gales. Na realidade, “de acordo com o estado atual da investigação científica, não se tratava de uma mulher, mas de um homem jovem descendente dos primeiros humanos anatomicamente modernos, que há 29 mil anos começaram a estabelecer-se na Grã Bretanha, e que aí foi enterrado, presumivelmente há 26 mil anos. Os objetos que lhe foram colocados na sepultura apontam para práticas xamânicas: um crânio de mamute, pigmentos de cores simbólicas, paus finos em marfim, os quais eram utilizados em contextos de magia, ornamentos feitos de conchas que tanto poderiam ter sido joias como objetos de produzir sons, ou ambas as coisas”.

2. O instrumento musical mais antigo que se conhece

Não sabemos quando começou a desenvolver-se o canto nem como eram as primeiras músicas. «O que existe são os primeiros instrumentos musicais. Um deles é uma flauta de osso com cerca de 40 mil anos. Ela mede 12,6 cm e foi criada a partir de um osso de rádio de um cisne». Foi encontrada numa caverna em Blaubeuern, no sul da Alemanha.

3. Os primeiros animais domésticos

“O primeiro animal a ser domesticado não fornecia carne nem leite, tampouco couro ou adubo, pois tratou-se comprovadamente do cão. O achado mais antigo a documentá-lo foi descoberto em Oberkassel, próximo de Bona, onde foram encontradas ossadas de um canino domesticado, numa sepultura com cerca de 14 mil anos. [...] Os próximos animais a serem domesticados seriam os gatos, há cerca de 10 mil anos, depois as cabras e as ovelhas, há nove mil anos. Bovinos e porcos de morfologia modificada surgiram pela primeira vez no Levante e na Pérsia em 8500 a. C.”.

Como foram domesticados os cães? “Numa primeira fase, devia tratar-se de jovens lobos que, alimentando-se de carcaças de animais, se acercavam de acampamentos humanos; foram ao encontro deles e mudaram a alimentação, passando a consumir mais plantas e presas mais pequenas. Através do acasalamento de lobas domésticas com lobos selvagens que haviam permanecido sem par e que não eram machos alfa, o banco genético pôde ser alimentado de fora durante um longo tempo, sem que os efeitos de domesticação voltassem a regredir”.

4. Onde fica a primeira cidade?

Terá sido Jericó, na Palestina, a primeira cidade da História? Talvez não: a existência de um aglomerado habitacional protegido por muralhas não basta para lhe conferir esse estatuto. As origens da cidade encontram-se na Mesopotâmia. «Na região que mais tarde viria a ser designada por Babilónia, surgiu em 5500 a.C. não só a primeira cidade, mas em seguida, até 3500 a. C., um sistema interior de cidades, o qual incluía o Norte fda Mesopotâmia, a Assíria. Considerando as inúmeras cidades mesopotâmicas que existiram nesse período, pode-se falar da primeira civilização urbana. Uma vez que em breve disporia da escrita, hoje sabemos muito acerca dela”.

“A primeira cidade foi Uruk, próxima do Golfo Pérsico. Os rios foram importantes para a sua constituição [...]. Havia pastos e peixe em abundância, flora e fauna diversificadas e, no lado do Eufrates, um sistema fluvial de pouca profundidade, que era utilizado como via de transporte”.

“Uruk cresceu entre 3600 e 3100 a.C., numa área que cobria 2,5 km2 e albergava 20 mil habitantes, mais tarde, entre 2900 e 2300 a. C., numa área urbana com cerca de 6 km, com um número de habitantes estimado em 50 mil. [...] Dentro dos muros da cidade não se encontravam somente bairros de habitação, templos, paços, como também canais, campos de cultivo, jardins, silos, padarias, cervejarias, olarias e ofícios diversos”.

5. O nascimento da escrita

“Os textos que se presume serem os mais antigos são de há 35 mil anos na escrita chamada cuneiforme, gravados em placas de argila que se preservaram até aos nossos dias, provavelmente por duas razões: devido à dureza da argila e porque esta servia igualmente de material de enchimento para edifícios [...]. Estas placas são documentos de contabilidade mesopotâmica. A forma como estão preenchidas é o primeiro indício de não se tratar de frases - de canções, orações, ordens ou mitos, por exemplo. Porque os signos gravados com um estilete na argila não formam, na maioria dos casos, sequências mas um lista ordenada. ‘Escrever’, terá dito no século I a.C. o gramático grego Dionísio da Trácia, ‘vem de arranhar’.

Esta escrita terá surgido no século IV a.C. entre os Sumérios, na atual região do Sul do Iraque e do Kuwait [...]. A escrita é filha da cidade. Naquele tempo, as bases económicas citadinas eram o cultivo de cereais e a criação de gado. [...] Os primeiros a recorrerem à escrita eram contabilistas e supervisores de armazéns de alimentos, por vezes sacerdotes, mas apenas quando cabia ao templo a supervisão dos bens alimentares e este constituía o centro de redistribuição das colheitas agrícolas”.

6. A invenção da moeda

“Xenófanes, que viveu entre 570 e 470 a.C., remeteu para os Lídios a invenção da moeda. Heródoto chega à mesma conclusão, e a investigação numismática confirma-o. Na Lídia, um reino localizado no ocidente da Anatólia, foram cunhadas em metal as primeiras moedas, entre meados do século VII e o início do século VI a.C.

No início do século V a.C. há casas da moeda um pouco por toda a parte: da Jónia e do Chipre, à Sicília, a Marselha, fornecendo todo o espaço do Mediterrâneo com moedas de prata. Num período de 150 anos, a economia antiga transformar-se-ia numa economia de capital”.

7. As vantagens da monogamia...

“Enquanto as comunidades de caçadores-recoletores são frequentemente compostas por algumas dezenas de membros, encontrando-se também mais isoladas no espaço, as comunidades agrícolas costumam ser constituídas por várias centenas de indivíduos que, além disso, mantêm contactos sexuais com outros grupos. Nestas comunidades socialmente mais densas, as doenças sexualmente transmissíveis têm um efeito bacteriológico maior, principalmente, se a norma é a poliginia; a monogamia sexual teria, neste contexto, uma vantagem seletiva, que tenderia a ultrapassar os custos de aplicação”.

Ainda assim, “não se pode concluir a partir daqui haver uma relação estreita entre agricultura e monogamia. O Egito faraónico era poligâmico, assim como os estados asteca e inca”.

8. ... e os maiores criminosos de Roma

Augusto, o primeiro imperador de Roma, ter-se-á dirigido aos solteiros chamando-lhes criminosos, “ainda piores do que os assassinos”. “Porquê? Porque lhe era uma pedra no sapato que os romanos formassem famílias pequenas e simultaneamente tivessem amantes e filhos ilegítimos. Como tal, os solteiros eram para ele ‘assassinos’ dos filhos que não tinham para serem seus herdeiros. A razão para as aventuras extraconjugais dos cidadãos romanos era a de não verem as suas grandes heranças divididas após a morte. Portanto, rendiam-se ao sexo extraconjugal. Na Roma imperial, a herança era dividida; não existia o conceito de primogenitura, segundo o qual o filho mais velho herda tudo. Assim sendo, providenciava-se de forma artificial que houvesse apenas um filho: recorrendo-se preferencialmente ao sexo extraconjugal, à contraceção, ao aborto e ao infanticídio, no casamento. O imperador, por seu turno, estava interessado numa maior distribuição da riqueza através da divisão de heranças por muitos filhos, porque enfraqueceria a oposição aristocrática”