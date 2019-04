Com o hat trick apontado esta noite ao Eintracht Frankfurt, João Félix, de 19 anos, tornou-se o mais jovem português de sempre a fazer um hat trick das competições europeias.

O jovem avançado do Benfica bateu um recorde com 57 anos, que pertencia a Eusébio, que marcou três golos pela primeira vez em competições europeias com 20 anos, numa partida para a então Taça dos Campeões Europeus, diante dos suecos do Norrkoping.