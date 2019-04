O Benfica deu um passo de gigante rumo às meias-finais da Liga Europa. As águias bateram esta quinta-feira os alemães do Eintracht Frankfurt por 4-2, no Estádio da Luz, na primeira mão dos quartos-de-final, ficando assim com uma vantagem relativamente confortável para a segunda mão, que será disputada em Frankfurt na próxima quinta-feira.

O triunfo encarnado começou a ser escrito aos 20 minutos, quando N’Dicka derrubou Gedson Fernandes na área alemã e foi expulso. João Félix não tremeu e abriu o marcador. Aos 40’, Jovic (cedido pelo Benfica) ainda logrou o empate para os alemães, antes de um golaço de João Félix aos 43’. Aos 50’, Rúben Dias fez o 3-1 e três minutos depois João Félix completou o hat-trick. Recém-entrado, o português Gonçalo Paciência ainda viria a reduzir para o Eintracht.

Nos outros jogos da noite, destaque para o bis de Gonçalo Guedes no triunfo do Valência em casa do Villarreal, por 3-1. O Arsenal venceu o Nápoles (2-0) em Londres, com o Chelsea a superiorizar-se ao Slavia em Praga (0-1).