Esta quinta-feira, um incêndio que deflagrou no Hotel Gran Duque em Marina d´Or, Espanha, levou à evacuação de um dos pisos do edíficio.

De acordo com o Correio da Manhã, aqui encontram-se hospedados vários estudantes portugueses que estão em viagem de finalistas.

A mesma publicação avança que as chamas terão tido início numa cadeira que ardeu numa das varandas de um dos quartos. No entanto, apesar do susto, o piso apenas foi evacuado por uma questão de precaução e do incidente não resultaram feridos.

Os bombeiros foram chamados ao local mas assim que lá chegaram as chamas já estavam exintas.