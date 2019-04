Devido às intempéries dos últimos dias, a placa principal de fibrocimento, com partículas de amianto, passou a deixar entrar a chuva e o frio, segundo revelou ao Sol o presidente da Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento Vieira de Araújo, Paulo Magalhães.

De acordo com aquele mesmo responsável, "o bloco está encerrado, pelo facto de colocar em risco a saúde pública da comunidade escolar".

As condições de degradação e tibieza de grande parte do edificado da maior escola de Vieira do Minho tem vindo a ser denunciada por aquela associação e pela Câmara Municipal de Vieira do Minho, junto do Ministério da Educação.