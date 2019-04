Bernardo Silva tem feito um percurso notável em Inglaterra. Agora, o jogador português foi eleito pelos adeptos ingleses o jogador do mês de março do Manchester City.

O médio foi desafiado pelo clube a responder a algumas perguntas colocadas por quem o elegeu.

Quando questionado: “se tivesses de ver um jogo de futebol todos os dias para o resto da vida, qual seria?”, o internacional português não hesitou: “seria um jogo do Benfica, que vi no estádio, Benfica-Porto, depois da morte do Eusébio, o Benfica ganhou 2-0 e foi o jogo mais emocionante que vi na minha vida toda”.

Veja o vídeo

