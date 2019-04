Os deputados municipais do Partidos Ecologista ‘Os Verdes’, do CDS e uma independente quiseram anular uma deslocação prevista para hoje à Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Alcântara, no âmbito da Comissão Permanente de Ambiente e Qualidade de Vida, por não ter sido disponibilizado um veículo da Câmara Municipal de Lisboa para o efeito. O i sabe que além dos fundamentos usados pelo deputado municipal Ricardo Fernandes, do PEV, Joana Alegre Duarte (independente) e Diogo Moura (CDS) terão ainda invocado a ausência de estacionamento nas instalações da ETAR. Motivos que, avisaram, poderiam levar a uma fraca comparência.

Mas o presidente da 4.ª Comissão, Luís Newton, rejeitou a proposta de alteração de data, lembrando que há sempre a hipótese de os deputados viajarem para o local em autocarros da Carris. Questionado ontem ao final do dia sobre se confirmava os motivos invocados pelos deputados, bem como a sua rejeição, Newton esclareceu: “Para mim a solução de transporte público para a mobilidade dos deputados municipais é tão ou mais válida do que qualquer outra solução”.

O presidente desta comissão permanente acrescentou ainda que decidiu por todos estes motivos “manter a visita à ETAR de Alcântara”: “Não percebo estes argumentos e fiquei ainda mais surpreendido por uma das sugestões vir do Partido Ecologista ‘Os Verdes’”.

Neste sentido, quem não estiver presente “terá falta”, explicou ao i Luís Newton.

Para fazer face a despesas resultantes da ida às comissões todos os deputados municipais recebem senhas de presença.

A visita a uma das principais estações de tratamento Esta deslocação à ETAR de Alcântara tem como objetivo os deputados compreenderem o modelo de gestão da estação, o funcionamento do circuito e como se processa na prática o tratamento das águas residuais.

Segundo a resposta de Luís Newton aos deputados, a deslocação já há muito que estava marcada e por isso não fazia sentido que fosse desmarcada, sobretudo tendo em conta os motivos invocados.

Nesta, como noutras situações, a Assembleia Municipal de Lisboa tenta sempre arranjar um meio de transporte para os deputados se deslocarem até ao local que vão visitar, tendo, segundo o i apurou, sido impossível desta vez.

Ontem ao fecho desta edição, no site da Assembleia Municipal o agendamento da visita ainda aparecia como se fosse possível providenciar transporte gratuito aos deputados, como acontece na maior parte das vezes: “Realiza-se no dia 11 de abril de 2019, quinta-feira, pelas 10h, uma visita da 4.ª Comissão Permanente à ETAR de Alcântara - Av. de Ceuta, com a Ordem de Trabalhos abaixo indicada. Ordem de Trabalhos: Ponto Único - Visita à ETAR de Alcântara - Av. de Ceuta. Nota: O autocarro partirá impreterivelmente às 9h30 das instalações da AML. Assembleia Municipal de Lisboa, em 4 de Abril de 2019”.

A distância entre a Assembleia Municipal de Lisboa, na Avenida de Roma, e a ETAR de Alcântara, que fica na Avenida de Ceuta, é de 6,8 quilómetros.