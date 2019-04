A Juventus empatou com o Ajax na quarta-feira (1-1) sendo que o golo da Vecchia Signora foi apontado por Cristiano Ronaldo. No entanto, não foi só no decorrer do jogo que o internacional português deu que falar.

Antes do apito inicial, uma criança que acompanhava Bonucci, admirava Ronaldo. Enquanto se ouvia o hino da Liga dos Campeões, o capitão das Quinas não ignorou a felicidade do menino e deu-lhe uma festinha atirando um rasgado sorriso.

Um momento que está a enternecer os internautas.

Veja o vídeo: