Mão muito pesada da Real Federação Espanhola de Futebol para com Diego Costa. O avançado do Atlético de Madrid foi punido com oito jogos de suspensão por insultar e agarrar o árbitro Gil Manzano durante o jogo do último sábado com o Barcelona, no qual foi expulso com vermelho direto logo aos 28 minutos.

"Uma vez expulso, ainda no terreno de jogo, agarrou-me, por várias ocasiões, no braço com o objetivo de impedir que mostrasse o cartão aos seus companheiros com os números 24 [Giménez] e 2 [Godín], respetivamente", pode ler-se no relatório do árbitro. O Comité de Disciplina ouviu ainda a gravação da conversa entre o juiz e o jogador, captada pelo microfone de Manzano, e tomou então a decisão: Diego Costa apanhou quatro jogos pelos insultos ao árbitro e mais quatro por lhe agarrar o braço após ter sido expulso.

O Atlético de Madrid já anunciou que irá recorrer do castigo, embora assuma que os insultos de Diego Costa ao árbitro não são aceitáveis. "Conhecemos os regulamentos e sabemos que um insulto ao árbitro vale entre quatro e oito jogos. Vamos ver se aceitam a nossa providência cautelar, porque não esperávamos uma suspensão tão longa. Os adversários estavam a fazer muitas faltas sobre o Diego e chega um momento em que uma pessoa reage, mas isso não justifica nada, porque um insulto nunca é justificável", assumiu o presidente colchonero, Enrique Cerezo.

Este é o segundo castigo mais pesado deste século na liga espanhola. Mais jogos de suspensão, só com um protagonista... português: em 2008/09, na segunda época ao serviço do Real Madrid, Pepe foi sancionado com dez jogos de castigo pelas agressões a vários jogadores do Getafe, com especial destaque para Javier Casquero, a quem chegou a pontapear muito perto da cabeça e com grande violência quando o avançado se encontrava deitado no chão.