O Ministério da Educação (ME) confirmou, esta quinta-feira, ao jornal Público, que foi instaurado “um inquérito” a um alegado caso de abuso sexual a uma aluna do 5.º ano no interior da Escola Secundária de Arouca.

O caso terá acontecido neste mês e, de acordo com o ME, a decisão de instaurar um inquérito veio após a comunicação social ter divulgado o caso.

O mesmo jornal refere ainda que este assunto está também a ser investigado pelo Ministério Público (MP), tal como confirmou a Procuradoria-Geral da República à agência Lusa esta terça-feira.

No entanto, em declarações à Lusa, a diretora do mesmo estabelecimento de ensino, Adília Cruz, disse que a suspeita de ter havido um caso de abuso sexual no interior da escola é “totalmente falsa”.