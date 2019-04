Foram abertas 86 vagas para médicos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Os clínicos irão integrar os centros de saúde das cinco Administrações Regionais de Saúde.

De acordo com a nota publicada esta quinta-feira em Diário da República, o concurso diz respeito a médicos que já estejam a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde, mas que queiram mudar o seu local de trabalho.

“Este procedimento agora em curso vem responder às necessidades de alteração de local de trabalho que não têm sido respondidas através dos concursos de mobilidade”, revela o Ministério da Saúde, em comunicado.

A tutela adiantou ainda que os médicos têm agora cinco dias para apresentar a sua candidatura: "O prazo de cinco dias úteis previstos para apresentação das candidaturas no âmbito do presente procedimento, fundamenta-se na urgente necessidade de contratação dos médicos que, já sendo detentores de uma relação jurídica de emprego público queiram, desta forma, alterar o seu local de trabalho, por forma a adaptar as suas necessidades àquelas que são sentidas, quer pelas populações alvo dos cuidados de saúde primários quer dos próprios serviçoes e respetivas equipas que integram a rede de cuidados de saúde primários”.

"A atribuição de médico de família a todos os portugueses é uma das metas definidas" por este Executivo, adiantou o gabinete de Marta Temido. Para isso, já foi feita a "realização anual de dois concursos para colocação de recém-especialistas".