Um tribunal australiano deu razão a Geoffrey Rush que processou o jornalista do The Daily Telegraph, que referiu, em mais do que um artigo, que o ator tinha tido comportamentos impróprio com uma atriz com quem contracenava.

O juiz considerou que Rush tinha sido difamado, e condenou o jornalista e o jornal a pagarem cerca de 540 mil euros em danos, sendo que falta ainda calcular o valor da perda financeira, que também terá direito a indemnização, pela eventual influência da notícia na carreira do ator.

Durante o julgamento, o advogado de defesa de Geoffrey Rush sublinhou que o poderia nunca mais voltar a trabalhar devido ao impacto das publicações.

Satisfeito com a decisão da Justiça, Rush agradeceu o apoio da família e frisou que a situação tinha sido extremamente angustiante para todos os envolvidos".