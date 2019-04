O EuroBic registou, no ano passado, um lucro de 42,5 milhões de euros. Valor que, segundo o banco, traduz-se no melhor resultado obtido nos dez anos de atividade. O EuroBic compara positivamente este valor com os 25,0 milhões de euros registados no ano anterior.

Em comunicado, o EuroBic garante que “este desempenho foi induzido pelo crescimento do volume de negócios e dos níveis de fidelização dos clientes que, conjuntamente, contribuíram para uma melhoria sustentada da rentabilidade core em cerca de 4,9%, o que merece particular destaque num contexto adverso de taxas de juro negativas e de forte concorrência”.

O banco garante também que, no ano passado, a realização de mais-valias com a carteira de investimentos – 15,4 milhões de eirós líquidos – teve também um contributo importante.

O EuroBic informa ainda que a melhoria sustentada do resultado core foi um fator determinante para a evolução positiva dos níveis de eficiência, tendo-se observado uma diminuição do cost to income de 66,5% em 2017 para 65,7% no ano passado.

O ativo total do banco, lê-se no comunicado, ascendeu a 7,5 mil milhões de euros em 31 de dezembro do ano passado, o que significa um aumento de 428 milhões de euros comparativamente ao ano anterior. Este aumento foi financiado em grande parte pelo aumento de recursos de clientes em cerca de 410 milhões de euros.

No comunicado o EuroBic destaca ainda “o reembolso das obrigações perpétuas no valor de 94,5 milhões de euros, colocadas no mercado obrigacionista em 2008 pelo ex-BPN”.

O crédito a clientes (bruto) cresceu cerca de 513 milhões de euros – um aumento de 11,5% - excluindo o efeito dos write offs, traduzindo o esforço do banco na prossecução da estratégia de apoio às famílias, essencialmente através de crédito à habitação, e ao tecido empresarial português, com especial enfoque no crédito às pequenas e médias empresas.

No ano passado o banco reforçou ainda a sua posição no setor financeiro português em termos de indicadores de qualidade dos seus ativos, lê-se no comunicado.