Existem várias razões para que se sinta assim. Felizmente, as boas notícias é que existem alimentos que contribuem para nos dar mais energia. Um deles é o cacau: este é, sem dúvida, o da minha eleição. O cacau é uma das melhores fontes de magnésio e lembremo-nos que o magnésio é o quarto mineral mais abundante no corpo humano. Ele desempenha vários papéis importantes na saúde do nosso corpo e do cérebro e é um dos requisitos para a produção de energia. E antes que pense em beber outro café, aqui fica a dica para um pequeno “conserto” para mais energia e vitalidade. A melhor parte para mim é que são apenas três ingredientes.

“Trufas” de Cacau Energéticas

Ingredientes

1 copo de amêndoas ou nozes

½ copo de tâmaras medjool

2 colheres de sopa de cacau cru

Método

1. Coloque as nozes ou amêndoas (ou os dois, se preferir) num processador de alimentos e misture até obter uma textura quebradiça – eu faço sempre em pulse por 4 ou 5 vezes, para não partir muito.

2. Adicione as tâmaras e o cacau e volte a bater.

3. Molde as trufas com as mãos e polvilhe com cacau, e estão prontas para comer.

Pode armazenar num recipiente fechado à temperatura ambiente, mas pode colocar no frio se preferir.

Notas:

Procure a palavra raw – cru – na embalagem.

Pode aumentar as tâmaras até 1 copo.