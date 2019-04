O ator Kit Harington viu-se livre da sua característica barba, um look que mantinha desde há alguns anos, não fosse o seu icónico papel como Jon Snow, protagonista de Game of Thrones, exigi-lo.

Agora que a série chegou ao fim, estando a estreia da última temporada em Portugal marcada para a madrugada de dia 15, o ator britânico fez uma mudança radical.

Kit Harington apresentou o seu novo look esta semana no Saturday Night Live, e, no geral, os fãs não poderia ter ficado mais desiludidos.

Não passou muito tempo até que as redes sociais explodissem de memes sobre a ‘tragédia’ de um ‘Jon Snow’ sem barba.

Lágrimas, incredulidade, ameaças de morte metafóricas, na net coube tudo.