O fundador da WikiLeaks foi detido, esta quinta-feira, pela polícia britânica na Embaixada do Equador, em Londres, onde estava a viver sob proteção de asilo político há cerca de sete anos.

As imagens captadas pela Ruptly, agência de notícias em vídeo, mostram um Assange, algo envelhecido, a ser levado, por várias pessoas, da embaixada para uma carrinha, enquanto grita palavras de ordem: “Podem e devem resistir”, repete.

Sublinhe-se que a polícia inglesa terá entrado na Embaixada do Equador embaixada “a convite do embaixador, depois de o Governo do Equador ter retirado a concessão de asilo”.

Em reação a organização fundada por Julian Assange acusa o Governo equatoriano de “violação da lei internacional” ao ter retirado o asilo político ao australiano.