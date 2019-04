O avançado luso lesionou-se ao serviço da seleção o que acabou por colocar em risco a sua presença no jogo contra o Ajax, esta quarta-feira, para a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Mas Ronaldo não só entrou em campo, após uma recuperação em tempo recorde, como foi ele quem inaugurou o marcador.

"O Cristiano Ronaldo é de outro nível", sublinhou ontem o treinador da Juventus, Massimiliano Allegri, comentando assim golo de cabeça marcado contra o Ajax, em Amesterdão, aos 45 minutos, na sequência de um cruzamento de outro jogador luso, o lateral João Cancelo.

No entanto, a Juventus acabaria por ceder o empate logo no início da segunda parte, aos 46 minutos, com um golo do brasileiro David Neres

O encontro da segunda mão dos 'quartos' está marcado para a próxima terça-feira, a partir das 20h, em Turim.

Este golo de Cristiano Ronaldo, o quinto desta edição da Champions, foi apontado, exatamente, 12 anos depois de o português se ter estreado a marca na liga milionária, ao serviço do Manchester United.