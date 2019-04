A árvore geneológica humana ganhou mais um elo, uma nova espécie que dá pelo nome de Homo luzonensis. A descoberta foi feita nas Filipinas, na gruta de Callao, na ilha de Luzon, onde se encontraram vestígios de pelo menos três adultos e um juvenil que se estima terem vivido há mais de 50 mil anos. A descoberta foi anunciada ontem pela revista Nature e tornou Luzon a terceira ilha do Sudeste asiático a mostrar sinais inesperados, nos últimos 15 anos, de presença humana no passado, desafiando a ideia datada de que a linhagem humana progrediu linearmente, de espécie em espécie cada vez mais complexa e avançada, até ao presente.

A espécie humana é de pequeno porte e mistura traços físicos comuns em hominídeos mais recentes – como dentes mais pequenos e simples – e outros de australopitecos, hominídeos bípedes – a espécie de que fazia parte a famosa Lucy – e que caminharam por África até há dois milhões de anos. À semelhança de alguns australopitecos, os exemplares encontrados de Homo luzonensis têm os dedos dos pés e das mãos curvados, sugerindo que a espécie precisava de subir com frequência às árvores.

Esta descoberta permite outro olhar sobre o grau de centralidade de África no desenvolvimento da espécie humana, que já tinha começado a ser questionado em 2004, com a descoberta do Homo floresiensis, também conhecido como o hobbit, que habitou a ilha das Flores, na Indonésia, até há cerca de 50 mil anos. Terá sido este elo que inspirou o paleontólogo Armand Mijares a explorar a gruta de Callao, em 2007. Até à recente descoberta na ilha das Flores, ninguém colocava sequer a hipótese de que fosse possível haver espécies humanas nas Filipinas, dado o isolamento.

Em 2010, Armand Mijares e a sua equipa encontraram o primeiro exemplar desta nova espécie, que foi inicialmente confundido com um pequeno Homo sapiens, que seria o mais antigo membro da nossa espécie encontrado nas Filipinas até então. Mas Armand Mijares suspeitou que pudesse tratar-se de algo mais complexo, como uma nova espécie. Foram feitas análises, mas era preciso mais exemplares para ter a certeza. O que só aconteceu em 2011 e 2015, tendo tudo sido investigado até agora.