Está em curso, há já uns tempos, uma campanha na comunicação social destinada a amedrontar os portugueses e fazê--los desconfiar da fiabilidade das chamadas medicinas/terapias não convencionais ou alternativas, em particular da homeopatia. Tem-se procurado convencer as pessoas de que tais tratamentos são inúteis ou muito perigosos, ao contrário daqueles que a medicina convencional oferece.

O mais recente episódio desta campanha foi uma entrevista ao médico António Vaz Carneiro (AVC) que o jornal i do dia 5 de abril (edição de fim de semana) publicou e da qual extraiu a sua manchete, com a foto do médico e a seguinte frase: “A homeopatia é totalmente inaceitável. São copos de água a 50 euros”.

É claro que não foi o médico quem escolheu esta frase para servir de chamariz e levar mais gente a comprar o jornal, mas o facto é que foi ele que a disse.

Não é a primeira vez que o prof. AVC – figura pública cuja obra me parece muito meritória – mostra ter vastos conhecimentos sobre a medicina convencional, mas uma evidente ignorância quanto às ditas medicinas alternativas (pelo menos no que se refere à homeopatia e à osteopatia, que são as únicas citadas de que tenho experiência direta). Daí que, em meu entender (e mais ainda devido às responsabilidades que ele tem pelo cargo que ocupa), julgo que seria natural, e moralmente obrigatório, que se abstivesse de falar em público sobre matérias que claramente não domina, já que os leigos tenderão a acreditar na veracidade daquilo que afirma e só terão a perder com isso.

Nesta última manchete a que me refiro, o que me pareceu especialmente curioso foi o facto de ele, na tentativa de denegrir o máximo possível a homeopatia, ter utilizado como argumento uma inverdade que eu nunca antes vira ser usada por ninguém: a de os remédios homeopáticos serem muito caros. Basta dizer que o custo que ele atribui a cada toma – 50 euros – corresponde mais ou menos ao preço de uma embalagem típica (tubo de grânulos) multiplicado por dez. Ou seja: uma grosseira barbaridade. Ora, como não se pode afirmar que o prof. Vaz Carneiro é um médico intelectualmente desonesto e irresponsável, a explicação que me parece mais plausível para estas suas afirmações terá certamente a ver com a sua profunda ignorância e absoluta inexperiência sobre tudo o que se refere à ciência empírica conhecida por homeopatia.

Há que ter em mente que AVC tem uma longa e rica vivência clínica no âmbito da medicina oficial, iniciada nos EUA e prosseguida em Portugal. Assim, quando ele passa a dispor de acesso direto e privilegiado a uma informação eletrónica riquíssima sobre os inúmeros estudos que no mundo vão sendo publicados e têm algo a ver com a saúde e as patologias humanas, os seus conhecimentos técnicos tornam-se não só impressionantes em termos qualitativos, mas também em termos de quantificação das variáveis. Daí que as suas opiniões tenham, merecidamente, um valor incalculável enquanto assessor dos ministros da Saúde. Mas é preciso nunca esquecer que, na base de todo este enorme valor interpretativo, está o facto de ele ter uma vasta e rica experiência clínica, sem a qual as tais bases de dados não poderiam ser lidas e aproveitadas devidamente, por falta dos critérios de validação que só a própria experiência pessoal pode fornecer.

Ora, a experiência clínica de AVC no âmbito das chamadas medicinas alternativas ou complementares é nula quer como agente ativo (médico), quer como agente passivo (doente). A única informação de que ele dispõe sobre estas práticas é “em segunda mão”: leitura de textos de outrem. Do que transparece das suas opiniões publicadas, tudo parece indicar que ele nunca teve sequer a curiosidade de ler um livro em que pudesse começar a aprender em que consiste e como é praticada a homeopatia, e quais os resultados terapêuticos que, muitas vezes, com ela se obtêm. Provavelmente, só leu artigos desfavoráveis ou mesmo anedóticos, de autores que, por qualquer razão, têm algum parti pris contra ela. Certamente desconhece que há países (por exemplo a França, a Inglaterra ou a Índia) onde uma grande percentagem de pacientes, e de médicos, com a aprovação expressa das autoridades públicas, usam regularmente, e com genérica satisfação, remédios homeopáticos para males muitíssimo diversos e, muitas vezes, nada benignos.

Mas eu, que também tive, até aos 50 anos de idade, uma formação académica e uma profissão de médico ortodoxo, venho agora propor-lhe que – caso esteja interessado em preencher essa lacuna – leia um livro muito bom e que é um verdadeiro tributo ao espírito científico, escrito pelo mais reputado divulgador desta disciplina nos EUA e, talvez, no mundo. Caso a ideia lhe agrade (o que me parece muito improvável, já que, em poucos dias, perceberia até que ponto tem andado longe da realidade), poderá começar por ler o capítulo dedicado aos céticos como o senhor.

Autor: Dana Ullman, mestre em Saúde Pública (Berkeley)

Título: The Consumer’s Guide to Homeopathy

Caro prof. Vaz Carneiro, como esta minha “carta aberta” já vai suficientemente longa, e porque me parece apropriado, terminá-la-ei com uma breve referência a alguém por quem o senhor, provavelmente, sentirá tanta admiração como eu.

Quando ao prof. António Damásio, numa entrevista em Lisboa, perguntaram se achava aceitável ou inaceitável o recurso às terapias não convencionais, ele nem sequer hesitou ao responder, bem à americana: “Whatever works, man!” Pois é – um nadinha diferente da sua posição, não é?

Médico reformado