Uns jacarés que se encontravam numa quinta na favela Rola, no distrito de Santa Cruz, a oeste do Rio de Janeiro, fugiram esta terça-feira do local onde estavam em cativeiro, depois de uma parede que os mantinha isolados ter desabado e sido levada pelas chuvas torrenciais que se fazem sentir na cidade brasileira.

Os serviços municipais de proteção ambiental já mobilizaram uma equipa para tentar encontrar os jacarés, mas ainda não se sabe quantos animais se encontram à solta.

Em comunicado, os mesmos serviços indicaram que a “equipa ainda não tinha acesso à favela na quarta-feira por causa da forte presença de traficantes de drogas na área”.

Recorde-se que por causa da tempestade que atingiu o Rio de Janeiro esta semana já há dez vítimas mortais confirmadas.