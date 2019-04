O piloto bracarense Pedro Marques venceu a Categoria 4, reservada aos TCR, durante a 41ª Rampa da Penha - Paisagem Protegida, em Guimarães, confirmando a sua subida de forma da época anterior para esta temporada, preparando-se agora para já no próximo fim de semana participar no Campeonato Open de Velocidade, em pleno Circuito do Estoril.

Pedro Marques, piloto que corre com as cores da Mobycar, Nogueira Car e Mobi Cellular, foi melhorando os seus tempos subida após subida, tendo arriscado sempre, apesar das más condições climatéricas, com grande calculismo, sofrendo um toque na última subida, porque, segundo confidenciou, “queria ir ao pódio e arrisquei demais na curva do tanque”, mas mesmo assim prosseguiu o seu percurso e venceu na sua especialidade, Categoria 4.

Por isso, Pedro Marques considerou no final que “correu bem, mas correr com esta chuva não é nada fácil, eu arrisquei até onde podia arriscar, se fizesse algo mais poderia haver problemas, optando, bem, em jogar pelo seguro, o carro está impecável, por isso não bati”.

Pedro Marques disse ainda “ter-me divertido, apanhei alguns sustos, mas tudo está bem, quando acaba bem e eu comecei positivamente a época a pontuar, esta já está cumprida, vamos começar já a preparar a Rampa da Falperra, pois então estarei a competir em casa”.