O Benfica entra em campo esta quinta-feira, na Luz, perante o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, para disputar a primeira mão dos quartos-de-final da Liga Europa. Ainda assim, não restem dúvidas: para os encarnados, esta é uma competição secundária - pelo menos tendo em conta as palavras do seu treinador.

"Vai jogar a melhor equipa em função da estratégia definida e da análise que fizemos ao nosso adversário. Temos partido sempre com o objetivo de vencer, independentemente de qual seja a competição. Entendemos que há uma competição mais importante que as outras, que é o campeonato nacional, porque estamos no primeiro lugar. Mas isso não nos inibe de ir para cada competição com a equipa que achamos que é a mais competitiva para jogar bem e vencer", referiu Bruno Lage, embora salientando que um clube da dimensão do Benfica "não pode deixar de ter a ambição de conquistar todos os troféus, sejam nacionais ou internacionais".

Em relação ao adversário, o treinador das águias mostrou conhecer bem o atual quarto classificado da Bundesliga, que soma uma sequência de 15 jogos sem perder - ainda não conheceu o sabor da derrota em 2019. "Além dessa sequência de resultados, que é notável, o mais importante é perceber como joga o nosso adversário. É uma equipa fortíssima, que domina muito bem o 3-4-3, é forte em organização e muito forte em transição ofensiva, típico do futebol alemão. E nós temos de perceber as qualidades da equipa e, quando tivermos bola, saber explorar os espaços que esse sistema oferece", frisou.

Questionado sobre os seus sonhos para o futuro, Bruno Lage mostrou ambição. "Eu, enquanto treinador, tenho muitos sonhos. Tinha o de levar a equipa ao Jamor, tenho o sonho de terminar em primeiro e conquistar vários títulos. Até porque na minha carreira, tenho dois ou três títulos na formação, mas no futebol profissional ainda não ganhei nada", lembrou, antes de deixar mais uma afirmação curiosa quando lhe perguntaram o que mudou na sua vida nos últimos meses, quando deixou o comando da equipa B do Benfica para assumir a formação principal: "O que mudou foi que antes fazia conferências para duas ou três pessoas e agora tenho uma sala cheia. Porque a preparação da equipa é igual. A II Liga é muito competitiva e deu-nos espaço para colocar em prática algumas das nossas ideias, agora chegar a treinador da equipa principal foi um passo muito importante na minha carreira. Se há 20 anos me perguntassem se achava possível estar aqui disputar esta eliminatória da Liga Europa, diria que seria praticamente impossível, mas faço as coisas com naturalidade e a olhar para o que consigo controlar. E isso é treinar, jogar e ir para casa ver o canal Panda com a minha família".

Pouco depois de terminar a conferência de imprensa, que contou ainda com a presença de Seferovic - ele que irá reencontrar o antigo clube -, o Benfica divulgou a lista de convocados. A ausência mais surpreendente é a de André Almeida, deixado de fora por opção, tal como Krovinovic. Em relação à convocatória para o jogo com o Feirense, registam-se ainda as saídas de Taarabt (não está inscrito na Liga Europa) e Jonas (castigado); pelo contrário, Rafa regressa, tal como Jardel e Fejsa.

De fora por lesão continuam Gabriel (a contas com uma entorse no joelho esquerdo, da qual resultou uma lesão do ligamento lateral interno) e Conti (devido a um traumatismo no pé direito), bem como o lesionado de longa duração Ebuehi, a recuperar da cirurgia feita ainda na pré-temporada a uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Salvio já não consta do boletim clínico dos encarnados, mas ainda não voltou às opções de Bruno Lage.

Lista de convocados do Benfica:

Guarda-redes: Vlachodimos e Svilar

Defesas: Corchia, Rúben Dias, Ferro, Jardel, Grimaldo e Yuri Ribeiro

Médios: Zivkovic, Fejsa, Samaris, Florentino Luís, Pizzi, Gedson Fernandes, Rafa e Cervi

Avançados: Seferovic, João Félix e Jota