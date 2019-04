Em julho de 1969 fez-se o primeiro transplante em Portugal, um transplante renal com dador vivo. Quase cinco décadas volvidas, o país pode orgulhar-se de estar no top mundial na área da transplantação. A mensagem é de Martí Manyalich, médico à frente do Donation & Transplantation Institute, uma organização não governamental sediada em Barcelona que já contribuiu para a formação de 10 mil profissionais de saúde numa centena de países. O médico catalão foi um dos participantes num encontro do projeto europeu Eudonorgan que o Instituto Português do Sangue e da Transplantação organizou esta semana em Lisboa. O objetivo da iniciativa é aproveitar a experiência dos países com melhores resultados para melhorar as práticas de transplantação e aumentar a sensibilização. Martí Manyalich traça um cenário otimista: países como Portugal deverão, nos próximos anos, conseguir reduzir as listas de espera e garantir resposta mais atempada a quem precisa de transplante.

Disse na sua apresentação que na Europa são transplantados atualmente 34 mil órgãos por ano, mas há o triplo dos doentes em lista de espera. Qual é a tendência para os próximos anos?

Penso que a tendência será manterem--se números semelhantes, mas estamos a falar de toda a Europa. Nos países do sul, a situação é melhor, temos taxas de doação maiores. Países como Portugal, Espanha, Itália, Malta, França - os países que estão reunidos neste encontro - estão no top-10 a nível mundial em termos de números de dadores e conseguem ter 80, 90, até 100 transplantes por milhão de habitantes, o que é suficiente para garantir 70% a 80% das necessidades da população. A média europeia é mais baixa, só se conseguem garantir 40% das necessidades. Países como Alemanha, Reino Unido ou mesmo a Holanda ainda não conseguem ter um número suficiente de dadores. E daí os números de que falei. E aqui, por exemplo, a doação em vida é um fator muito importante.

Portugal começou nos últimos anos a promover as doações em vida de rins, por exemplo entre familiares. Como é a realidade em Espanha?

Em Espanha, nunca deixámos de os fazer. No meu hospital, em Barcelona, desde o princípio da transplantação, nos anos 60, que temos um programa de doação em vida de rim e, hoje em dia, 15% a 20% dos transplantes de rins resultam de órgãos de dadores vivos. São doentes jovens que recebem um rim antes de começarem a fazer diálise, o que tem várias vantagens em termos de qualidade de vida. A sobrevivência do órgão também é maior. O rim transplantado dura habitualmente 15 anos e, no caso de um rim de dador vivo, dura mais tempo e pode, ao fim desse tempo, receber então um rim de dador cadáver.

O facto de a população estar a envelhecer, de haver uma tendência para menos acidentes rodoviários e de estar a haver esforços no sentido de reduzir a mortalidade por acidentes cerebrovasculares, sendo algo positivo, não acaba por trazer novos desafios a esta área? Não há o risco de aumentarem no futuro as listas de espera para transplantes mesmo nos países que hoje têm melhores resultados?

A população envelhece, mas isso também se aplica aos dadores e recetores. A população está mais velha, há menos mortes por trauma cranioencefálico, mas os órgãos também sobrevivem mais tempo do que há 20 ou 30 anos. Um cirurgião, hoje, pode transplantar um fígado de um dador de 99 anos. E se tiver feito isto há cinco anos, hoje, o fígado tem 105 anos.

Quando começou a trabalhar nesta área, que idade tinham os dadores?

Quando comecei eram da minha idade. A idade média dos dadores nos anos 80 era 30 a 40 anos, e hoje, em Espanha, estamos a falar de uma média entre os 60 e 70 anos. Aumentou mais de dez anos a idade dos dadores, mas também dos recetores, por exemplo, de transplantes de rim. Nos anos 80, as pessoas que faziam diálise tinham 40, 45 anos. Hoje temos pessoas a fazer diálise com 70 ou mais anos e que são candidatas a transplante. Claro que isto implica melhor avaliação dos doentes, melhores técnicas cirúrgicas.

Parece-lhe que será suficiente esse progresso ou temas como o tráfico de órgãos serão uma preocupação crescente?

No sul da Europa, penso que o risco de tráfico de órgãos é muito baixo. O sistema público de saúde garante resposta às pessoas em lista de espera. Podem ter de esperar dois, três anos, mas são bem acompanhadas durante esse período. Sendo um sistema público de saúde, garante cobertura a toda a população e isso também dá algumas garantias. E o que digo acima de tudo é que não me parece que no futuro venhamos a ter uma maior escassez de órgãos, porque temos conseguido melhorar bastante. Tínhamos 10 mil dadores na Europa em 2015 e em 2017 há mais de 11 mil dadores. O número de dadores cadavéricos tem estado a aumentar e podemos aumentar as doações em vida, tal como Portugal tem estado a fazer. Penso que o próximo passo será ir aumentando aos poucos os dadores em paragem cardiocirculatória.

Portugal também já começou a dar passos nessa área. Qual é o potencial?

Sim, começaram no Hospital São João e estão a alargar-se a outros hospitais. A questão, aqui, é passar do paradigma em que os dadores eram pessoas a quem tinha sido declarada morte cerebral para situações de paragem cardíaca. Em Espanha, hoje em dia, 25% dos dadores já são pessoas que tiveram paragens cardiocirculatórias.

Por exemplo, ataques cardíacos fatais?

Sim. As estatísticas dizem-nos que, na Europa, 30% das pessoas morrem por cardiopatia isquémica. Organizando as equipas de emergência e coordenação de transplantes nesse sentido, 5% das pessoas que morrem fora do hospital por paragem cardíaca podem ser potenciais dadoras. No futuro, penso que haverá mais sistemas para ressuscitar estes órgãos. Para isto ser possível, entre 30 minutos e uma hora depois da morte têm de ter sido desencadeados todos os mecanismos legais e técnicos que permitam utilizar os órgãos, mantendo a temperatura, dando-lhes oxigénio, perfundindo sangue. Hoje sabemos que até 30 minutos, no caso do fígado, e uma hora, no caso do rim, podemos ressuscitar os órgãos, mas talvez no futuro seja possível prolongar estes tempos. O próprio coração, depois de paragem cardíaca, pode ser usado, há países como o Reino Unido e a Austrália que o fazem.

Não pode haver dúvidas, sendo possível ressuscitar o órgão, se não havia esperança para o doente?

Quando a morte é declarada, quando o cérebro morre, não há nada a fazer.

Para as famílias deve ser uma situação muito delicada.

Claro, mas daí ser muito, muito importante a abordagem às famílias, em primeiro lugar para que aceitem a morte do familiar. Quando aceitam, a segunda pergunta é: este seu familiar gostaria de poder ajudar outras pessoas? Fazendo--se esta abordagem, geralmente, as pessoas são muito generosas.

Qual é o objetivo do projeto Eudonorgan? Sensibilizar a população?

Também, mas diria que o principal objetivo é dar formação aos profissionais de saúde. É preciso um sistema bem articulado e que funcione, e se os profissionais de saúde não estiverem informados e sensibilizados para estas questões quando lidam com o fim de vida, não há resultados. Além disso, é importante aumentar a sensibilização da população em geral, o que passa muito pelo trabalho dos média.

Ainda é preciso muita sensibilização?

No caso dos profissionais de saúde, a formação tem de ser, e tem sido, contínua. Ainda há duas semanas, através do Donation & Transplantation Institute, promovemos um curso avançado de coordenação de transplantes no Vimeiro em que estivemos a dar formação a 50 profissionais de cuidados intensivos. O programa TPM já formou em Portugal 500 médicos nas várias vertentes: de como deve ser feita a avaliação do dador, como deve ser a abordagem à família, que órgãos são válidos, como se organiza a alocação de órgãos de uma forma justa. Temos vindo a colaborar nos últimos 15 anos.

Quais lhe parecem os maiores desafios?

Penso que são estes dois. Por um lado, qualquer médico que trabalhe em cuidados de saúde críticos - emergência, cuidados intensivos e neurocríticos - estar sensível e incluir na sua prática a preocupação com a doação de órgãos. E a população também deve estar sensibilizada, conhecer a realidade dos transplantes feitos no país, a taxa de sucesso. Não me parece que a estratégia deva ser grandes campanhas, mas um trabalho dirigido, ir às escolas.

Ainda existe algum pudor em falar deste tema, até da doação em vida?

Quando as pessoas não conhecem um tema, têm medo. Não se trata de serem obrigadas a aceitar, mas de estarem informadas.

Na sua apresentação descreveu como hoje são feitos transplantes de rim, fígado, pulmão, coração, pâncreas. Imagina que venha a ser possível transplantar outros órgãos, o cérebro mesmo?

Não creio. Faremos robôs, inteligência artificial. Podemos transferir o conhecimento do nosso cérebro para robôs - isto será o nosso transplante de cérebro. Penso que os transplantes serão sempre para reparar peças de que precisamos para a nossa mecânica, órgãos, tecidos. Vamos fazer terapias celulares, medicina regenerativa.

Os órgãos artificiais serão bons substitutos?

Já são usados. Em muitos países onde não existem corações suficientes, como o Japão ou a Alemanha, utilizam-se muitos aparelhos e conseguem assim demorar três, cinco anos a responder às listas de espera para transplante. Mas os órgãos humanos são melhores. Provavelmente, no futuro o que teremos são órgãos de animais, como porcos, em que conseguiremos transferir características humanas de forma a tornar estes fígados e rins compatíveis connosco. Usamos basicamente a estrutura do órgão do animal e lá dentro colocamos células humanas. Será como que usar um cesto com a nossa informação genética.

Em 15 anos, que cenário antevê para esta área?

Penso que as taxas de doação de órgãos vão continuar a aumentar. Há 25 anos, os sistemas de transplantação eram praticamente inexistentes e, hoje, mais de metade dos países da Europa tem uma estrutura bem definida. Acredito que, dentro de 25 anos, todos os países terão um sistema e que haverá órgãos suficientes.

Para todos os doentes que precisam?

Sim, Na Europa, sim. Continuaremos a ter grandes dificuldades em países africanos e na América Latina, onde antes do mais é preciso desenvolver a economia, os sistemas de saúde. Mas acredito que será possível termos órgãos suficientes. Quando há vontade, há sempre um caminho. E isso tem sido demonstrado por países como Espanha, Portugal, Croácia. Em Espanha estamos perto da autossuficiência.

Têm a maior taxa de doação de órgãos e de transplantes a nível mundial. O que significa isso em termos de lista de espera?

As pessoas esperam menos de um ano por um órgão. Mas estão muito próximos em Portugal. Nesse aspeto, Portugal é um país modelo.

Mas Portugal ainda tem uma lista de espera para transplante com mais de 2 mil pessoas, sobretudo a aguardar transplante renal.

Sim, mas houve um grande progresso. Falamos muito do exemplo de Portugal quando vamos a outros países - estivemos recentemente na China e iremos em breve à Arábia Saudita. Estão no top-3 a nível mundial, top-2, dependendo do ano.