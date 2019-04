O tenista espanhol Pablo Carreño-Busta, que venceu o Estoril Open em 2017, recebeu o segundo convite para participar na quinta edição do torneio que se realiza entre 27 de abril e 5 de maio, no Clube de Ténis do Estoril.

"Para mim, jogar no Estoril Open é sempre um prazer e sempre me senti acarinhado tanto pela organização como pelo público. Tem sido um torneio muito importante na minha carreira, foi em Portugal que consegui o meu primeiro título ATP em terra batida e sempre consegui bons resultados. Quero agradecer à organização pelo wild card e por me dar a oportunidade de jogar depois de ter estado lesionado durante mais de dois meses. Espero exibir-me de novo ao meu melhor nível e apreciar a beleza de Cascais e do Estoril”, disse.

O atual número 28 do ranking ATP é o segundo tenista a receber um wild card depois do primeiro ter sido atribuído, na semana passada, ao português Pedro Sousa, número 105 do mundo.

João Sousa, número um nacional e 43 mundial, é, recorde-se, o atual campeão da prova.