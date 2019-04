Um médico em Taiwan nem queria acreditar na abelha que retirou debaixo da pálpebra do olho esquerdo de uma mulher, de 28 anos. A esse primeiro inseto seguiram-se outros três iguais.

A mulher tinha estado a limpar uma campa de um ente querido, quando uma rajada de vento fez com que entrasse qualquer coisa para dentro do olho.

Na altura, sentiu logo desconforto, como se uma poeira ou uma pedra pequenina ainda lá estivesse, mas a mulher desvalorizou. No entanto, mais tarde continuava com uma sensação estranha no local e tinha os olhos inchados, tendo decidido procurar ajuda médica.

Foi vista por Hong Chi Ting, do Hospital Universitário Fooyin, na cidade de Kaohsiung, em Taiwan, que ficou em choque com o que se passou a seguir.

"Ela não conseguia fechar completamente os olhos. Observei pelo microscópio e vi algo preto que parecia uma perna de inseto," disse o oftalmologista, citado pela BBC. "Peguei na perna, e muito devagar retirei uma, depois vi outra, e outra e outra. Ainda estavam intactas e vivas", acrescentou.

Os quatro insetos, de quatro milímetros, pertencem à espécie Halictidae, e são mais conhecidas por abelhas do suor, pois sentem-se atraídas pela transpiração dos seres humanos, de quem chegam até a beber as lágrimas.

O médico referiu ainda que foi uma sorte o facto de a mulher não ter esfregados os olhos, se o tivesse feito “poderia ter induzido as abelhas a produzir veneno e arriscava-se a ficar cega".