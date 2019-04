A circulação rodoviária no IC19, junto à saída para Queluz, concelho de Sintra, só foi totalmente restabelecida às 11h10. Cerca de cinco horas antes, um despiste de um camião, que causou um ferido ligeiro, levou ao corte do trânsito nos dois sentidos.

“No sentido Lisboa-Sintra, a circulação foi retomada às 10h20 e, no sentido Sintra-Lisboa, às 11h09”, adiantou fonte das Estradas de Portugal à agência Lusa.

Questionada sobre a demora no restabelecimento da circulação, a mesma fonte sublinhou que se teve de proceder à retirada do veículo e à reparação do separador central, que sofreu danos com o embate.

O alerta para o despiste do camião foi dado às 5h44, segundo a PSP. O condutor do pesado foi transportado para o Hospital Amadora-Sintra com ferimentos considerados ligeiros.