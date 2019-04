O negócio da ignorância

Os novos demagogos fazem deliberadamente a única coisa que lhes interessa: disseminar a ignorância e a dúvida. O meu compromisso é não lhes dar tréguas.

“Há três coisas que não se conseguem manter escondidas durante muito tempo: o Sol, a Lua e a verdade”. A citação que ouvi algures, e que não consigo atribuir, é particularmente válida para a vida política.

A crescente relevância das redes sociais e a emergência de uma nova classe de mediadores (?) – os cidadãos produtores de informação – deram à mentira mais capacidade de dar a volta ao mundo antes de a verdade ter vestido as calças, como diria Churchill. Mas não é por isso que ela deixa de ter perna curta.

Como titular de um cargo público, tenho sido alvo recorrente de injúrias, difamações e processos de intenção. Num sinal muito significativo de degeneração da democracia, noto que, um pouco por todo o lado, os partidos da oposição perderam a capacidade de combater politicamente os governos com factos, com ideias e com propostas. Com honrosas exceções, as oposições locais privilegiam o truque e a efabulação. Convocam o medo, semeiam o pavor e provocam deliberadamente o choque desafiando as leis da realidade.

É um truque antigo mas que ganhou uma nova dimensão com a internet. Estes operadores políticos, tantas e tantas vezes tentando camuflar-se como “movimentos de cidadãos”, não nutrem nenhum apego pela democracia nem nenhuma paixão pela liberdade. Muito pelo contrário: o seu único objetivo é denegrir adversários políticos e criar dúvida na opinião pública tentando, com a mentira e a calúnia, fragilizar as instituições democráticas e os seus representantes. Eles perceberam que é mais fácil ter palco mediático a caluniar e a destruir do que a dialogar e a construir.

Mais cedo do que tarde, estes populistas acabam sempre derrotados nas urnas e, por vezes, nos tribunais.

Estas considerações servem de introdução a dois processos que há muito correm em Cascais e que são bem ilustrativos do processo de degradação e desagregação das oposições.

Começo pelo Edifício Cruzeiro. Com uma traça inconfundível, nasceu em 1951 aquele que foi o primeiro centro comercial do país. Em pleno Monte Estoril, uma das zonas mais caras do país, apresenta sinais de degradação desoladores de há vários anos a esta parte.

Sendo propriedade privada, logo fui acusado e vilipendiado com afirmações de que o meu objetivo era facilitar a destruição do edifício para dar origem a um empreendimento imobiliário. Na verdade, a minha intenção era que a autarquia adquirisse o edifício e o requalificasse, mantendo-lhe a traça. O que acabou por acontecer em 2017. Ainda assim, as vozes – ou melhor, as “bocas” – voltaram a ecoar acusando o presidente da câmara de estar ao serviço de privados e de querer “matar a identidade do Estoril” ao pretender demolir o Cruzeiro para ali jogar com a especulação imobiliária. A mesma lengalenga de sempre. O mesmo rol de acusações estapafúrdias sobre as quais alguns têm conquistado os seus cinco minutinhos de fama.

A verdade é que a câmara acaba de aprovar o novo projeto para o Cruzeiro, depois de concluído o concurso público, e espera agora o visto do Tribunal de Contas, devendo as obras começar em junho próximo. E esse projeto é exatamente sobre o quê? Todo o edifício será mantido, num investimento de 7,4 milhões de euros ao longo dos próximos dois anos, criando uma nova centralidade cultural no eixo Cascais-Estoril. Com um novo auditório de 400 lugares, instalando a Escola de Teatro, uma nova biblioteca de cinema e teatro e as novas instalações do Teatro Experimental de Cascais, para além de espaços dedicados a outras artes performativas – valências às quais se somam os já existentes Teatro Mirita Casimiro (que será renovado), o Conservatório, a Escola de Ballet, o Museu da Música e o Auditório do Casino Estoril –, no Estoril será criada a Vila das Artes, um novo cluster cultural dedicado às artes performativas. Complementar ao estabilizado e renomado Bairro dos Museus, em Cascais, orientado para as artes plásticas.

Para Carcavelos e Parede há outros projetos culturais já identificados. E, já que passo por Carcavelos, é nesta freguesia que mora outro projeto que não sai do radar das fake news: o plano para a Quinta dos Ingleses.

Liderada por um militante de um suposto partido chamado Juntos Pelo Povo (que tem as suas origens na Madeira) e pela central de abaixo-assinados do PCP, uma coligação negativa autointitulada de “movimento” tem insistido em fazer oposição ao plano de pormenor. Quero deixar claro que todas as oposições ao projeto são legítimas, desde que honestas e fundamentadas.

Mas há limites para a demagogia e para o populismo.

O Plano para a Quinta dos Ingleses arrasta-se há quase 60 anos. Vem dos tempos da ditadura e sobreviveu a vários executivos municipais que tentaram escapar às armadilhas de um processo complexo, que garantiu a privados direito de construção em 1961 e reforçou esses direitos por escritura pública em 1985.

Uma primeira versão do plano previa 2118 fogos, prédios de 14 pisos a 32 metros da Marginal e apenas 62 590 metros quadrados de espaços verdes.

Perante o bloqueio deste projeto, e estando reconhecidos por lei os seus direitos de construção, o privado colocou uma ação em tribunal contra o município.

Quando cheguei à presidência da Câmara de Cascais, em 2011, peguei neste dossiê e revimos todo o plano. Chegámos a uma solução que corta em 60% o número de fogos, corta a altura dos prédios para metade (7 pisos) na parte mais recuada e para 5 pisos na frente de mar, aumenta a distância à Marginal para mais do dobro (78 metros) e aumenta a área verde para mais de 10 hectares, criando em Carcavelos o maior parque urbano do concelho.

Por má-fé, os putativos agitadores ignoram todos os constrangimentos que rodearam a elaboração do plano.

Por incompetência, acreditam que a câmara pode rasgar o plano ou até expropriar os terrenos, fingindo que não existe uma ação em tribunal que pode, muito provavelmente, condenar a câmara, a comunidade, a pagar 300 milhões de euros de indemnização. Uma pena que é cumulativa com o direito de edificação com o plano original, de construção massiva.

Chego à conclusão do seguinte: quem tanto orquestra manifestações contra o atual plano só pode ter muito interesse no projeto original. Quem barafusta contra a melhor de entre todas as soluções possíveis para o território só pode estar ao serviço de uma das outras soluções, menos consentâneas com o interesse público.

Na Quinta dos Ingleses, como noutros assuntos, os novos demagogos fazem deliberadamente a única coisa que verdadeiramente lhes interessa: disseminar a ignorância e a dúvida. É esse o único negócio que lhes interessa. O meu compromisso é não lhes dar tréguas.

