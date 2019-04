A sociedade civil portuguesa não pode deixar que o país continue a ser gerido desta maneira

Da tragédia político-bancária ao funcionamento do Sistema Elétrico Nacional, não faltam em Portugal desastres económicos que são suportados pelos contribuintes e deterioram a qualidade da democracia.

O país continua a ser assolado por tragédias económico-financeiras em que, lamentavelmente, a nossa classe política aparece regularmente envolvida.

Começo por mencionar os custos da tragédia político-bancária que continua a afetar-nos. Problemas em dez bancos foram responsáveis, de acordo com números que obtive numa brilhante apresentação na Sedes do prof. Abel Mateus, por perdas acumuladas de 46 000 M€! Muito suportado pelo Estado, logo pelos contribuintes (21 000 M€), pelo Fundo de Resolução e depositantes (8500 M€), pelos obrigacionistas (2400 M€) e pelos acionistas (13 800 M€). Um verdadeiro escândalo!

Menciono também as bem conhecidas parcerias público-privadas, em que os acordos estabelecidos à época com a nossa classe política, de graves consequências para todos nós, se têm seguramente mantido.

Menciono, hoje ainda, o terrível problema dos custos e do funcionamento do Sistema Elétrico Nacional – sistema que é, aliás, abordado de forma ignorante por muitos políticos, comentadores e mesmo certos gestores que, desconhecendo em absoluto as especificidades sobre regimes transitórios em redes elétricas, cada frase que pronunciam sobre o tema constitui um ataque feroz ao bolso dos consumidores domésticos e empresariais da eletricidade. Compreender estes regimes transitórios é fundamental para se perceber as limitações de funcionamento do sistema elétrico quando as fontes de produção primárias são intermitentes ou variáveis, não controláveis pela espécie humana, pois o tempo que medeia entre a produção e a utilização dos eletrões é inferior a uma milésima de segundo. Acresce, como bem sabemos, que os cidadãos não lidam muito bem com a falta de um bem essencial como é a eletricidade. Não é assim? Para que tal se consiga, têm de estar em funcionamento em simultâneo centrais de produção redundantes e controláveis, para que se possam anular os erros cometidos pelas fontes não controláveis ou, como dizem os especialistas, não despacháveis.

Com estas condicionantes, o facto de se terem instalado 5600 MW de fontes de produção eólica com tarifas muito generosas e em que toda a energia produzida é paga (seja necessária ou não) constituiu um grande erro económico e que foi responsável pelo aumento em cinco anos do défice tarifário de 1900 M€ para 5000 M€ em 2014. A redução do défice, que agora se cifra em 3500 M€, tem custado muito aos consumidores de eletricidade. A atribuição, como falam atualmente os nossos governantes, de mais 12 000 MW de fontes energéticas de produção não controlável vai ser um desastre económico se se confirmar que se vai aplicar outra vez o mesmo princípio de que toda a produção é comprada (repito, quer seja necessária ou não) a condições acima das melhores que são oferecidas no mercado. Num país que tem um valor de consumo instantâneo de 9000 MW durante o dia e 4500 MW durante a noite é inaceitável que fiquemos com uma potência instalada de 32 000 MW. E, claro, não é solução fecharem-se centrais despacháveis em Portugal! A não ser que seja para se importar ainda mais energia de Espanha com origem nas centrais altamente poluentes de Marrocos, o que naturalmente preocupa os nossos governantes mas que vão dizendo que é um assunto para ser resolvido pela União Europeia! Absolutamente ridículo!

Tudo se passa perante a enorme apatia de uma enorme percentagem dos deputados da nossa Assembleia da República! Pois, não admira mesmo nada! Em Portugal, a forma ditatorial como os deputados à Assembleia da República são selecionados pelos diretórios partidários, sem qualquer possibilidade de escrutínio das listas pelos eleitores, é absolutamente retrógrada, antidemocrática e é o garante de que os deputados só dizem na Assembleia aquilo a que estão autorizados pelos diretórios partidários, ou seja, não são verdadeiros representantes do povo.

Vivemos atualmente momentos cruciais na luta pela qualidade da nossa democracia.

Por um lado, é urgentíssimo mudar a forma como os deputados são escolhidos e, por outro, graças ao grande empenho de José Ribeiro e Castro e de uma equipa de motivados juristas, foi possível elaborar a petição à Assembleia da República “Legislar o Poder de os Cidadãos Escolherem e Elegerem os seus Deputados”. Essa proposta de projeto de lei apresentada propõe uma reforma profunda do sistema eleitoral e antecipa, tal como a Constituição já prevê, a introdução de círculos uninominais como forma imprescindível de aproximar eleitos de eleitores.

Juntamente com a Sedes, a APDQ – Associação Por Uma Democracia de Qualidade elaborou uma proposta de grande relevo de reforma do sistema eleitoral, apontando para uma Assembleia da República com 105 deputados eleitos pelo mesmo número de círculos uninominais (em que é eleito só um deputado, o mais votado), 105 deputados eleitos por círculos regionais correspondentes aos distritos, 15 deputados eleitos num círculo nacional de compensação para garantir a proporcionalidade da representação parlamentar e quatro deputados eleitos pelos círculos da emigração. Uma Assembleia da República com 229 deputados e um sistema eleitoral muito melhorado, tal como a nossa Constituição prevê há já 20 anos!

Peço por isso a todos os leitores que assinem e divulguem esta importante petição através do link https://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=voto-cidadania, porque este é um movimento de grande interesse para a nossa sociedade civil, pelo impacto que pode ter na qualidade da nossa democracia. Não esqueçam os leitores também que só melhorando a qualidade da nossa democracia se consegue inverter a tendência de degradação da nossa administração pública que, de uma forma muito preocupante, diariamente se observa.

Quaisquer dúvidas podem ser esclarecidas e ou debatidas através do email porumademocraciadequalidade@gmail.com

Engenheiro eletrotécnico

Empresário e gestor de empresas

Subscritor do “Manifesto: Por uma Democracia de Qualidade”