A espuma dos dias

Existe em muita gente e, em particular, nos mais jovens um sentimento de inquietude pelo desfasamento entre o que se discute e aquilo que sentem como fundamental para as suas vidas.

Oiço e partilho cada vez mais queixas e angústias sobre a agenda “mediática” em Portugal, na Europa e no mundo, que descarta o essencial das coisas e se foca nos temas do dia, nos pequenos ou grandes escândalos ou nos sensacionalismos balofos.

Na minha experiência de cinco anos a correr o país ouvindo e debatendo temas europeus, direta ou indiretamente relacionados com a realidade global e com a realidade nacional e local, para melhor poder desempenhar o mandato que me foi outorgado, em 2014, de representar Portugal e, em concreto, o Partido Socialista no Parlamento Europeu, percebi em muita gente e, em particular, nos mais jovens um sentimento de inquietude pelo desfasamento entre o que se discute em cada momento e aquilo que sentem como fundamental para as suas vidas, os seus sonhos e as suas legítimas ambições.

Os jovens europeus, na sua maioria, percecionam a União Europeia como sua aliada, como demonstram todos os estudos e barómetros recentes. No entanto, em muitos dos encontros e debates que tenho com esses jovens, eles referem que os temas que estão mais vezes em debate público são temas que ou lhes dizem pouco, ou não conduzem às respostas e às soluções pelas quais anseiam. A conclusão é que, sendo a União Europeia um potencial aliado dos jovens e tendo em conta a sua matriz democrática, as novas gerações têm de ser ativas e puxar por uma agenda pública e política que lhes seja favorável.

O exemplo recente da mobilização contra as alterações climáticas a partir de uma intervenção mobilizadora de Greta Thunberg, a jovem sueca de 16 anos que “convocou” com sucesso a designada “greve climática” às aulas para exigir medidas contra a destruição do planeta, ilustra bem o potencial desta mudança de agenda puxada pela juventude.

Colocar a transição energética na agenda numa perspetiva de qualidade de vida, sustentabilidade e promoção de novas oportunidades de emprego e de realização para as novas gerações é algo estratégico, mas que precisa de ser impulsionado também por elas.

O mesmo é válido para a revolução digital em curso. Para todos, mas em particular para os mais jovens, é crítico que o desenvolvimento da nova sociedade digital seja feito de acordo com fortes princípios éticos, centrado nas pessoas, e não nas máquinas, e colocando a inteligência artificial e a robótica ao serviço de novas oportunidades e necessidades que não colidam com as expetativas de realização e de emprego dos que chegarão a seguir ao mercado de trabalho.

Finalmente, e sem procurar ser exaustivo, é também do interesse de todos, e dos mais jovens em particular, que na União Europeia se desenvolvam redes convergentes e competitivas, que criem sinergias entre culturas, identidades e conhecimentos e gerem inovação disruptiva capaz de afirmar a economia europeia no mundo global e assim criar as plataformas necessárias de emprego e realização.

Não quero com esta crónica descartar a minha responsabilidade em lutar por tudo aquilo que enunciei. Assumo--a plenamente. Mas acho que serei mais útil como aliado duma agenda impulsionada pelas novas gerações do que combatendo quixotescamente contra as agendas impostas pela pressão “mediática” focada na espuma dos dias.