Pelo menos cinco pessoas morreram devido a um surto de dengue, em Timor-Leste, nos primeiros meses de 2019.

De acordo com o Hospital Nacional Guido Valadares, o jornal Independente avança que foram registados 532 casos desde o início do ano, um valor três vezes superior ao registado no mesmo período do ano passado.

O mesmo jornal refere ainda que o maior número de casos acontece no município de Díli, apesar de haver também muitos registos nas zonas de Liquiça (a oeste da capital) e no enclave de Oecusse-Ambeno.

Um dos motivos que poderá estar na origem deste surto é uma época de chuvas mais prolongada do que o habitual. Especialistas timorenses dizem que o número total de casos deverá ser maior, dado que muitas vítimas não recorrem a hospitais ou centros de saúde.

Esta semana o assunto foi discutido no Parlamento Nacional.

Recorde-se que esta doença viral se transmite pela picada de mosquitos.