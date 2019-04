Naquelas que foram as eleições mais renhidas da última década no país, Netanyahu conseguiu assegurar a vitória, mas por uma margem mínima.

De acordo com os dados do comité central de eleições, que fez a contagem dos mais de 3,9 milhões de votos, o Likud, partido do atual primeiro-ministro, venceu as eleições com 26,47% votos, contra os 26,11% conseguidos pelo partido Azul e Branco de Benny Gantz.

Nestas eleições votou um total de 67% da população. De acordo com o Times of Israel, estas eleições registaram menos 4% do votos, quando comparadas com as últimas legislativas, de 2015.

O novo Governo de Israel deverá entrar em funções dentro de algumas semanas, após um período de consultas e procedimentos.